Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Erdoğan olduğu sürece Selo'yu, meloyu çıkartamazlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada vatan, bayrak edebiyatı yapıyor, başka yere gidince Selo edebiyatı yapıyor. Bay bay Kemal, benim milletim 14 Mayıs'ta size yol vermeyecek. Erdoğan olduğu sürece siz Selo'yu, meloyu çıkartamazsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri mitinginde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı yerlerde farklı konuşmalar yaptığını söyleyerek, Selehattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkartamayacaklarını söyledi. Erdoğan, "Ne diyor 'Sana söz'? Yahu sen bugüne kadar verdiğin hangi sözü tuttun? İşçiler atılmacayak dedin, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da işçileri kapıya koydun. Sende doğruluk, dürüstlük diye bir şey var mı? Senin hayatın yalan. Son 21 yılda yaptıklarımız, 5 senede yapacaklarımızın teminatıdır. Karşımızdaki koalisyonun ise böyle bir derdi yok. Var diye millete sıraladıklarına kendileri bile inanmıyor. Belediyedeki işçilerin maaşlarını taksit taksit anca ödüyorlar. Çıkmış bir de emeklilere, memura şunu vereceğim diyor. Daha ağzı süt kokan torununu sigortalı yapıyor bay bay Kemal. Ailemize attığı iftiraların haddi hesabı yok, şimdi kul hakkı diyor. İstikrarlı olduğu tek konu var, verdikleri sözü tutmamak. CHP, Lgbt'cidir. İYİ Parti, Lgbt'cidir. HDP, Lgbt'cidir. Diğerlerinden aykırı bir şey duydunuz mu? Onlar da Lgbt'cidir. Ama LGBT AK Parti'nin, MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın semtine uğrayamaz. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Aile bizde kutsaldır. Güçlü aileniz olursa güçlü bir milletiniz olur. Burada vatan, bayrak edebiyatı yapıyor, başka yere gidince Selo edebiyatı yapıyor. Bay bay Kemal, benim milletim 14 Mayıs'ta size yol vermeyecek. Erdoğan olduğu sürece siz Selo'yu, meloyu çıkartamazsınız. Nabza göre şerbet ittifakıdır bu koalisyon" dedi. - KAYSERİ

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