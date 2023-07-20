Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı'na inişi kokpitte izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden KKTC'ye hareket eden özel uçakla Ercan Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan, iniş anında pilotlara eşlik ederek pist uzunluğu hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni terminal ve pisti açılan Ercan Havalimanı'na inişi, "TC-TRK" uçağının kokpitinden izledi.

Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu sabah KKTC'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TRK", yenilenen Ercan Havalimanı'na ilk inişi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da iniş anında kokpitte pilotlara eşlik etti. Erdoğan, iniş sırasında pilotlardan pist uzunluğuna ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak, Ercan Havalimanı'nda su takıyla karşılandı. Erdoğan'ın uçağın inişini kokpitten izlediği görüntüler, Cumhurbaşkanlığınca paylaşıldı.