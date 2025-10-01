Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Engin siyasi tecrübesi, birikimi ve dirayetiyle terörsüz Türkiye idealimizin mimarlarından olan Sayın Devlet Bahçeli'ye bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Engin siyasi tecrübesi, birikimi ve dirayetiyle terörsüz Türkiye idealimizin mimarlarından olan Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez de huzurlarınızda ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Engin siyasi tecrübesi, birikimi ve dirayetiyle terörsüz Türkiye idealimizin mimarlarından olan Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez de huzurlarınızda ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi ifade ediyorum. Aynı şekilde bu 1 yıllık süreçte yapıcı duruş ve çabalarıyla Türkiye'nin terörden arındırılması yolunda önemli katkılar vermiş olan DEM Parti heyetine ve yönetimine de şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
