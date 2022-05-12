Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, engelli vatandaşları asla yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Kimse doğuştan gelen özeliklerinden dolayı ötekileştirilemez. Dış görünüşünden, etnik kimliğinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ' Spor Aşkı Engel Tanımaz' Özel Eğitim Okulları'na Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son dönemde engelli bireylerin sporun farklı branşlarında dünya çapında başarılara imza attıklarını dile getirerek, "Engelli kardeşlerimizi mücadeleleri, gayretleri ve emekleri için özellikle milletim adına tebrik ediyorum. Sporcu kardeşlerimizin şahsında şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Engelli kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmalarından aldığımız ilhamla biz de engellerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Kimse doğuştan gelen özeliklerinden dolayı ötekileştirilemez. Dış görünüşünden, etnik kimliğinden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız. Başkaları görmezden gelse de biz engelli vatandaşlarımızı ihmal edemeyiz. Engelli vatandaşlarımızın cehalet, bilgisizlik, imkansızlık gibi sebeplerle iki duvar arasına hapsedilmesine tahammül gösteremeyiz. Vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. İnsanlarımızın tamamının imkanlardan eşit derecede faydalanmasını sağlamak temel görevimizdir. Engelli kardeşlerimizin hiçbir sorun sıkıntı yaşamadan hayata katılımlarına büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

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