Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon meselesini bu yılsonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yılda da tamamen çözmüş olacağız. Biz iktidarda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon meselesini bu yılsonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yılda da tamamen çözmüş olacağız. Biz iktidarda olduğumuz sürece faizi yükseltmeyeceğiz.