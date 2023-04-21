Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon meselesini bu yılsonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yılda da tamamen çözmüş olacağız. Biz iktidarda...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon meselesini bu yılsonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yılda da tamamen çözmüş olacağız. Biz iktidarda olduğumuz sürece faizi yükseltmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon meselesini bu yılsonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yılda da tamamen çözmüş olacağız. Biz iktidarda olduğumuz sürece faizi yükseltmeyeceğiz." - İSTANBUL
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika