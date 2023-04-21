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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Enflasyon meselesini bu yılsonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yılda da tamamen çözmüş olacağız. Biz iktidarda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon meselesini bu yılsonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yılda da tamamen çözmüş olacağız. Biz iktidarda...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon meselesini bu yılsonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yılda da tamamen çözmüş olacağız. Biz iktidarda olduğumuz sürece faizi yükseltmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyon meselesini bu yılsonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yılda da tamamen çözmüş olacağız. Biz iktidarda olduğumuz sürece faizi yükseltmeyeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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