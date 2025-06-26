Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide tam bağımsız olma hedefiyle ithalatımızı düşürmek, üretimimizi artırmak için çaba içindeyiz.

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide tam bağımsız olma hedefiyle ithalatımızı düşürmek, üretimimizi artırmak için çaba içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enerjide tam bağımsız olma hedefiyle ithalatımızı düşürmek, üretimimizi artırmak için çaba içindeyiz. Nihai hedefimiz ise Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide ihracatçı bir ülke haline getirmektir" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Rakam bile belli oldu! 25 yaşındaki yıldız Süper Lig'e geri dönüyor

Rakam bile belli oldu! Milli yıldızımız Süper Lig'e geri dönüyor
Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu

Güzel oyuncudan cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı

Türkiye onu yakından tanıyor! İHA, tarlaya acil iniş yaptı
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkkında vahim suçlama

Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı için vahim suçlama
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.