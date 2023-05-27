Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in konuşması sırasında telefonla bağlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, partisinin düzenlediği 'Reis'e Vefa Buluşması'na katıldı. Şehit Anıl Gür Spor Salonu'ndaki buluşmada, Bakan Dönmez'in yanı sıra AK Parti'den Eskişehir milletvekili seçilen Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan ile partililer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Bakan Dönmez'in konuşması sırasında telefonla salona bağlandı. Salondakileri selamlayan Erdoğan 'Sevgili gençler, şu anda İstanbul Dolmabahçe'den Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Öncelikle geceniz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Siz gençlerle birlikte böyle bir programda gerçekten en azından sesinizi duymak, coşkunuzu duymak, beni de çok daha farklı bir aleme sevk etti. Pazar günü artık seçime gidiyoruz ve cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda, sizlerin dinamizmi inanıyorum ki özellikle Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin yeni yüzyılını çok daha farklı bir hale getirecek. Eskişehir pazar günü sandıkları patlatmaya hazır mı Yalnız bu kalan 24 saatte durmadan, usanmadan bütün arkadaşlarınızı, bütün dostlarınızı özellikle pazar günü sabahtan sandığa gitmeye sevk etmeniz lazım. Buna da hazır mıyız Çünkü bu seçim ciddi manada biliyorsunuz rehavete yer vermeden bir kırılma noktası olacak seçimdir ve Eskişehir bugüne kadar olan bu süreci tersine çevirmeye, bana göre hazır mı Ben bu vesileyle sizleri en kalbi duygularla selamlıyorumö dedi.

Esenler'de muhteşem bir miting yaptıklarını ifade eden Erdoğan, 'Yarın inanıyorum ki Beykoz'da da aynı şekilde muhteşem bir miting yaparak artık finali göğüsleyeceğiz. Sizlerden büyük destek bekliyorum. Sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla İfadelerini kullandı. (DHA)

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023