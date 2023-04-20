Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantı ile katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantı ile katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantı ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantı ile katıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantı ile katıldı.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika