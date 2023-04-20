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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantı ile katıldı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantı ile katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantı ile katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantı ile katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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