Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantı ile katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantı ile katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı bağlantı ile katıldı.