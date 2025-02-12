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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Subianto'ya Togg hediye etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'ya Togg aracı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'ya Togg aracı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Subianto'ya Togg aracı hediye etti. Erdoğan ile Subianto, teslim töreninde aracın önünde poz verdi. Subianto'ya araç hakkında bilgi veren Erdoğan, "Kullandığın zaman süper olduğunu göreceksin. Ses falan duyamazsın" ifadelerini kullandı. Subianto ise Erdoğan'a teşekkür etti.

"Sizleri 11-13 Nisan tarihlerinde düzenleyeceğimiz 4. Antalya Diplomasi Forumu'na bekliyorum"

Teslim töreninden önce onuruna verilen yemeğe katılan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Sıcak ve nazik ev sahipliğini için şahsım ve heyetim adına tekrar teşekkür ediyorum. Aziz kardeşim Prabowo ile bu yıl çeşitli vesilelerle birçok kez bir araya geldik. Gerek ikili, gerek dünyamızı ilgilendiren birçok konuda iki dost ve kardeş olarak görüş alışverişlerimiz oldu. G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere son olarak 2022 Kasım ayında ziyaret ettiğim Endonezya'nın her defasında gelişip, büyüdüğünü görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.

Prabowo'nun liderliğinde Endonezya'nın 10 yıl içinde dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğine inandığını belirten Erdoğan, "Az önce Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'mizin ilk toplantısını tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah sizleri de 11-13 Nisan tarihlerinde düzenleyeceğimiz 4. Antalya Diplomasi Forumu'na bekliyorum. Yemeğimizi müteakip birazdan Türk sanayisinin ulaştığı seviyeyi temsil eden yerli elektrikli otomobilimiz Togg'u sayın cumhurbaşkanına takdim edeceğim. Togg'u ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının nişanesi olarak kabul etmeniz bizleri sevindirecektir. Rabbim aramızdaki dayanışmayı ve muhabbeti daim eylesin. Ramazan-ı Şerif'inizi şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BOGOR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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