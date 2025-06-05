Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Endonezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin örnek seviyeye eriştiğini, iki ülkenin enerjiden, sağlığa; eğitimden, savunma sanayiine kadar birçok alanda tarihi nitelikte iş birliklerine imza attığını ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun Kurban Bayramı'nı da kutladı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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