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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" için bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüştü.