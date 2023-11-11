Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" için bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" için bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüştü.
Zirvenin yapıldığı Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Politika