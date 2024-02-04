Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok"

GAZİANTEP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Islahiye'deki "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok" dedi.