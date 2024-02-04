Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Islahiye'deki 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı açıklamada, Gaziantep'te 14 bin konutun hızla yapımının devam ettiğini belirtti. Erdoğan, seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine izin vermediklerini ve en son hak sahibi vatandaşın konutuna yerleşene kadar çalışmaların durmayacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok"
GAZİANTEP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Islahiye'deki "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Gaziantep'te 14 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok" dedi.