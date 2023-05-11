Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak (4)

SİNCAN'DA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan mitinginde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Biz bu millete aşık olmayalım da ne yapalım. Biz bu millete hizmetkar olmayalım da ne yapalım. Biz bu millet için canımıza dişimizi takmayalım da ne yapalım. Hamdolsun milletimizle girdiğimiz her mücadelede bizi destekledi. Bizi yalnız bırakmadı. Bizi 15 seçimde sandıktan hep birinci çıkarttı. Vesayetinden darbecisine üzerimize kuralsızca yürüyenlerin karşısında tıpkı burada olduğu gibi meydanları doldurarak yanımızda yer aldı. Bay Bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı; herhalde o da şöyle yarın bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar; değil mi? Çünkü bunların bütün işi fırıldak. Yani bundan sonra Bay Bay Kemal'e fırıldakçı da diyebilirsiniz. Ama asıl dersini sandıkta vereceksiniz. Bugün bir kez daha milletimizle birlikte, sizlerle birlikte, Sincanla birlikte tarih yazmaya hazırlanıyoruz. Bu tarih Türkiye Yüzyılı tarihidir. Bu tarih Türkiye'nin üzerinde yazılan senaryoların bir kez daha yırtılıp atılması tarihidir. Bu tarihi milletimizi ayrıştırarak aramıza nifak tohumları ekme oyunlarını bir kez daha boşa çıkarma tarihidir" dedi.

Erdoğan, konuşmasında son olarak, "Ülkemize 21 yılda yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız bize artık şu imkanı sağlayacak; altyapı yatırımlarımızı tamamladığımız için bundan sonra ülkemizin sahip olacağı zenginlikleri doğrudan milletimizin refahı da yükseltmek için kullanacağız. Mesela Karadeniz gazı. Ülkemiz bu keşifle 100'lerce milyar dolarlık bir kaynağa kavuştu. Kendi doğal gazımızı kullanmaya başlamamızın sevincini hemen milletimizde paylaşmaya başladık. Doğal gaz faturaları geldi mi? Altındaki notu okudunuz mu? İlk ay konutlardaki tüm doğal gazı ücretsiz yaptık. Bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su kullanımı kadar miktarı faturadan düşeceğiz. Terör örgütlerinden temizlediğimiz Gabar'da sadece tek bir sahada ülkemizin yıllık kullanımının 10'da birini karşılayacak kaliteli petrol bulduk. Şimdi 40 yıldır oralarda terörün niye bitmediğini, bitirilmediğini daha iyi anlıyoruz değil mi? Şimdi Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarına tahammülsüzlüğünün sebeplerini daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Bay Bay Kemal ve ortaklarınının terör örgütlerine verdikleri sözlerin, askerlerimizi sınır ötesine çekme taahhütlerinin sebeplerini daha iyi anlıyorsunuz değil mi? İnşallah önümüzdeki yıllarda da petrol meselesinde de ülkemizin dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltacağız" ifadelerini kullandı.