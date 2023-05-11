Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak (3)

'BUGÜN 2002'DE TENEFFÜS ETTİĞİMİZ HAVAYI ALDIM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen mitingin ardından Mamak ilçesine bağlı Hüseyingazi Mahallesi'nde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Hüseyingazi dağının eteklerinde bizleri coşkuyla bağrınıza bastığınız, sevgiyle kucakladığınız için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Biraz önce Pursaklar'daydık. Orada da görülmeye değer bir manzara vardı. Biraz sonra Sincan'a geçiyoruz. Bizi bekleyen kardeşlerimizle Sincan'da da bir araya geleceğiz. Önceki pazar günü Başkent Millet Bahçesi'nde zaten ayrı bir destan yazdınız. Ziyaret ettiğimiz her şehirde milletimizin Türkiye Yüzyılı'nı nasıl sahiplendiğini bizzat müşahede ediyoruz. Maşallah Ankara'mız bu konuda çok güçlü bir duruş sergiliyor. Pazar günü inşallah balkon konuşmamızın hazırlığını yaptınız mı? Var mısınız? Ona göre. Sandıklar patlamalı. Altındağlı ve Mamak'lı kardeşlerimin kararlılığı bizim de çalışma şevkimizi artırıyor. Bugün burada, 2002'de ülkemizin yönetimine gelirken teneffüs ettiğimiz havayı aldım. Bugün burada 2007'de vesayete meydan okurken yaşadığımız duyguları hissettim. Maşallah şu ihtişama bak" diye konuştu.

"Bizim öğrencilik yıllarımızda maalesef bu tür kitaplar yoktu. Tekstil kağıtları vardı ve bu tekstil kağıtlarıyla okuduk. Ama biz dedik ki; 'Yavrularımıza aynı sıkıntıyı biz yaşatmayacağız'. Onun için kuşe kağıt kitapları sıraların üzerine koyduk. Yardımcı ders kitaplarını da koyduk. ve daha ileri gidiyorum; 76 üniversite vardı ve biz bu 76 üniversiteyi 208'e çıkardık. Şu anda üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Bunları yapan biziz. Hastaneler; Ankara'mızda şu anda işte 2 tane dev hastanemiz var. Her ikisinin oda sayısına baktığınız zaman 4 bin küsur oda sayısı. Memnun musunuz şehir hastanelerinden? Bay Bay Kemal'in hastanelerinden de memnun musunuz? O hastanelerde ölenler rehin kalıyordu rehin? Bay Bay Kemal senin gidecek yerin yok. Bakalım hesabını nasıl vereceksin? Şehirlerimize bakıyorlar; daha güzelini, daha modernini hayal edebiliyorlar. Bu hayatın her alanında geçerli. Gençlerimiz iyi ki de böyle yapıyor. Biz gençlerimizden işte tüm bu hayalleri birlikte gerçekleştirmek için destek istiyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 850 bin kapasiteli yurtlar yaptık. Modern yurtlar yaptık. Gençlerimizi asla kendi arka bahçemiz olarak görmedik. Gençlerimizi asla popülist söylemlerle sosyal medya kampanyalarıyla yönlendirilebilecek sıradan bireyler olarak görmedik. Tam tersine gençlerimizin 'kökü mazide olan ati' anlayışıyla bizden aldıkları bayrağı daha ileriye taşıyacaklarından emin olduk. Şimdi de onların zamanlarının misafiri olduğumuzun bilinciyle kendilerine Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa etme teklifinde bulunuyoruz. Yeter ki gençlerimiz kendilerini kısır ideolojik tartışmaların, hayat biçimi dağıtmalarının içine hapsetmesinler. Ufuklarını hep açık tutsunlar. İşte o zaman önümüzdeki aydınlık yarınlara doğru hep beraber daha emin adımlarla yürüyeceğiz."