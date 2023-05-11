Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak (2)

ERDOĞAN, MİTİNGDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, bu milletle yol yürümeyenleri 14 Mayıs'ta göreceklerini belirterek, "Eser ve hizmet değil, ayrımcılık peşinde koşanları benim milletim affetmez. Milletimiz meydanlarda verdiği bu mesajı inşallah pazar günü sandığa da yansıtacaktır. Tek parti faşizmi alışkanlığıyla iktidarı milli iradede değil de kaosta, darbede, vesayette arayanları yine sandık korkusu sarmışa benziyor. Kayıplarına bahaneler uydurmak için şimdiden çalışmaya başladılar. Kendileri dahil tüm partilerin temsilcilerinin olduğu sandık kurullarına bile güvenmiyorlar" dedi.

"14 Mayıs'tan itibaren tüm bunları hayata geçireceğiz. Burada Pursaklar'a bir müjde vermek istiyorum. Hasretle beklediğiniz Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Metro Hattı Projesi'ni yatırım programına aldık. İnşallah yakında ihalesine çıkacağız. Doğal gaz faturalarınızı gördünüz değil mi? Ne diyor faturada; 'Bu ayki faturanız devlet tarafından karşılanmıştır.' Çünkü biz bu ülkenin tüm zenginliklerini milletimizin emrine veriyoruz. Karadeniz'de doğal gazı aradık, bulduk, çıkardık, karaya getirdik, sizlerin hizmetine sunduk. Bunun sevincini de ilk ay faturanın tamamını ücretsiz yaparak bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su tüketimini faturadan düşerek sizinle paylaşıyoruz. Bitmedi. Terör örgütlerinden temizlediğimiz dağlarda şimdi petrol fışkırıyor. Şimdi niye 40 yıldır oralarda terörün bitmediğini, bitirilmediğini daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Allah'ın izniyle bu ülkenin neresinde bir doğal kaynak varsa çıkartıp ekonomiye kazandıracağız, milletimize kazandıracağız. Sanayimizi yüksek teknolojinin katma değeri ile ülkemizin kalkınmasını daha çok katkı verir hale getireceğiz. Bu şekilde ortaya çıkan zenginliği de ne yapacağız; milletimizin refahını arttırmak için kullanacağız. İlk adımı da kaynağını doğal gaz ve petrol gelirlerimizden oluşturacağımız bir Aile ve Gençlik Bankası kurarak atıyoruz. Bu bankanın finansmanıyla primlerinin üçte birini ödeyerek ev hanımlarımızı emekli edeceğiz. Her hanede en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Gençlerimize eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evlenmeye kadar her aşamada destek vereceğiz."