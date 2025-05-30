Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilerimizin 4 bin lira olan kurban bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini burada...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilerimizin 4 bin lira olan kurban bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum".
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilerimizin 4 bin lira olan kurban bayramı ikramiyelerini yarından itibaren ödemeye başlayacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum". - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika