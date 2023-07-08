Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz"

BAYBURT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Emekli maaşları) Refah payı ile zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son seçimlerde en çok oy oranı olan şehirlerden Bayburt'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Erdoğan emekli maaşlarına yapılan zamlara dikkat çekerek "Refah payı ile zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayburt'un dünyada eşi benzeri olmadığını son seçimlerde bir kez daha bunu gösterdiğini kaydeden Erdoğan, "Hepinize teşekkür ediyorum. Dik duracağız, endişelenmeyeceğiz. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. İnşallah 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde sizlerden tüm Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum. Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcumuzu yeni eser ve hizmetlerle ödemenin gayretindeyiz. Bugün de şehrimize teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik. Yatırımlarımızın toplu açılışını yapalım istedik" dedi.

"36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 farklı alanda her biri şehre değer katacak olan 36 projenin resmi açılışını bugün yaptıklarını belirterek, "Toplam yatırım bedeli 2 milyar 689 milyon lirayı aşan bu hizmet ve projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Bayburt'a kazandırılmasına emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımız tebrik ediyorum. Bugün Bayburt'ta bu meydanda 40 bin kişi var." diye konuştu.

Erdoğan,

"Emekli maaşına refah payı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı ile zam oranını yüzde 25'e çıkartıklarını kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"(Emekli maaşı) Refah payı ile zam oranını yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Maalesef hırsızlar çok, gereken hesabı soracağız. Hayat pahalılığıyla mücadelemiz sürecek. Ticaret Bakanlığımız vatandaşımızdan gelen şikayetleri inceliyor, gerekli işlemler yapılıyor. Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemiz kararlı şekilde sürecek. Maalesef hırsızlar çok, gereken hesabı soracağız.

Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi İstanbul'da misafir ettik. İnşallah Ağustos ayında Sayın Putin'le bir araya geleceğiz. 6 Şubat depremlerinin ülkemize maliyeti 104 milyar dolar. Bütün bunların altından yine biz kalkacağız. Eser-hizmet yok, milletin sıkıntısına çözüm üretmiyorlar. Düne kadar ülkenin başına getirmeye çalıştıkları adamları bugün diktatör diyerek göndermeye çalışıyorlar. Her gün kavga. Türkiye'de ne olup bittiği umurlarında değil."

"Dertlerimize birlikte çare üretecek, yaralarımızı birlikte saracağız"

Depremin yaralarını milletçe sarmadan, huzura eremeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "14 milyon vatandaşımız sıkıntı çekerken, biz hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam edemeyiz. Bu felaketin üstesinden 85 milyon olarak hep birlikte geleceğiz. Zorlukları hep birlikte göğüsleyeceğiz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Dertlerimize birlikte çare üretecek, yaralarımızı birlikte saracağız. Sevinçlerimizi paylaştığımız gibi acılarımızı da paylaşacağız. Bunu başardığımızda, kimse bizim yolumuzu kesemez. Biz, bir ve beraber olursak, Türkiye'nin şahlanışına kimse set çekemez. Türkiye Yüzyılının bir hedef olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşmesi, bizlerin el ele, gönül gönüle vermesine bağlıdır, aynen burada olduğu gibi. Bayburt'un her zaman olduğu gibi yine örnek bir tavır sergileyeceğine inanıyorum.

"Erdoğan, Bayburt türküsünün "Bu dağda maral gezer/ Zülfünü tarar gezer. Dağ bizim maral bizim/ Eller burda ne gezer." sözlerini okudu ve "Evet, eller bizim derdi anlamaz. Sırf 'oy vermediler' diye insanları kapı dışarı eden bu muhalefetin, ülkeye de millete de faydası olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından toplu açılışlar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt ziyaretine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'un ardından Gümüşhane'ye hareket etti.