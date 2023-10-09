Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimize 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık (3)

ULUSLARARASI UZAY KO0NGRESİ AÇIKLAMASI

Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl İstanbul ve Ankara'nın ardından 29 Eylül'de İzmir'de düzenlenen Teknofest'in heyecanını tüm katılımcılarla özellikle gençlerimizle birlikte yaşadık. Katılımcı, etkinlik ve ziyaretçi sayısıyla artık dünya çapında bir teknoloji festivaline dönüşen Teknofest'te bir araya geldiğimiz evlatlarımızın dinamizmi bize de güç veriyor, enerji veriyor. Bu kapsamda Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizde düzenlenecek en büyük bilimsel etkinlik olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin 77'ncisine inşallah 2026 yılında Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin (TBMM) yeni Yasama yılının açılış töreninde milletvekillerimizle birlikte Gazi Meclisimizde hazır bulunduk. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kuruluşundaki ideallerinden Türkiye Yüzyılı hedefimize ülkemizi yeni bir Anayasa'ya kavuşturma kararlılığımıza kadar pek çok başlıktaki görüşlerimizi meclisimizle ve milletimizle paylaştık. Her ne kadar bazılarının milli mücadeleyi yöneten, 15 Temmuz'da hain darbecilere direnen Meclisimize 'gazi' demeye dili varmıyor olsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi bu şanlı unvanı inşallah ilelebet taşıyacaktır" dedi.

'İSTANBUL'DA BAŞARILAN HOŞGÖRÜ İKLİMİNİN TÜM DÜNYADA OLMASIIN TEMENNİ EDİYORUZ'

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin de yüzyılı yapma hayallerine adım adım yaklaştıklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanımızın adalet özlemini giderme yanında terör örgütleri başta olmak üzere ülkemize ve milletimize dönük tehditler karşısında sağlam bir duruş sergileyen yargımızın yanında olmaya hep devam edeceğiz. Partimizin 4'üncü olağanüstü kongresi vesilesiyle ağırladığımız misafirlerimizle de ülkelerimiz arasındaki ilişkileri değerlendirdiğimiz görüşmeler yapma fırsatı bulduk. Dün de İstanbul'da Mor Efrem Süryani kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bu toprakların ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Süryani cemaati ile işbirliği içinde inşa ettiğimiz kilise ülkemizdeki din ve inanç özgürlüğünün sembolüdür. Bölgemizde ve dünyada dini ve etnik kökenlere dayalı ayrışmaların, çatışmaların, nefret suçlarının arttığı bir dönemde Türkiye'nin sergilediği bu kuşatıcı ve kucaklayıcı tavır çok çok önemlidir. İstanbul'da tüm semavi dinlerin temsilcileri ve mensuplarının katılımı ile başarılan hoşgörü ve dayanışma ikliminin Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz."

'ÜZERİMİZE DÜŞENLERİ EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRMENİN GAYRETİ İÇİNDEYİZ'

Erdoğan, ekonomi alanındaki programları dikkatle ve belirlenen takvim içinde yürüttüklerini ifade ederek, "Eylül'ün ilk haftasında Orta Vadeli Programı milletimizin ve iş dünyamızın takdirine sunduk. 2053 vizyonumuzun önemli bir parçası olan 12'nci Kalkınma Planımızın hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık. Gelecek 30 yıla dair hedef ve vizyonumuzun yol haritasını teşkil edecek planın detaylarını önümüzdeki haftalarda kamuoyumuzla paylaşacağız. Tabi orta ve uzun vadeli programları yürütürken ekonominin güncel sorunlarını ve ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz. Küresel ekonominin geleceği ile ilgili tahminlerin giderek kötümserleştiği bir dönemde Türkiye bir kez daha kendini farklı bir güzergaha taşımayı başarmıştır. Yaşadığımız enflasyon, daha doğrusu rasyonel olgularla bağlarını tamamen koparmış hayat pahalılığı sıkıntısını çözmek için özgün ve akılcı politikalara dayalı bir yol izliyoruz. Bu meselenin üstesinden gelmenin hukuki ve idari tedbirler yanında asıl milletçe ve bireyler olarak topyekün ortaya koyacağımız ahlak, erdem, hak ve hakkaniyet esaslı bir duruştan geçtiği açıktır. Biz iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batırarak öncelikle üzerimize düşenleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Son birkaç yıldır adet bir histeri halinde süren fiyatlama davranışlarının sonuna gelindiğinde inanıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE HEDEFLERİNE İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR'

Erdoğan, ekonomide toparlanma belirtilerinin görülmeye başladığına değinerek, "Ülkemizi kronik baş ağrısı olan faiz, kur, enflasyon üçgenine sıkıştırma gayretlerini bir kez daha boşa çıkartmakta kararlıyız. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlasıyla büyütme esasına dayanan stratejimizden en küçük bir geri adım atmıyoruz. Sadece bu doğrultuda geldiğimiz seviyenin gereği olan yeni yöntemleri, yeni politikaları devreye alıyoruz. Küresel ekonominin büyüme tahminleri sürekli düşürülürken Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminlerinin düzenli olarak yükseltilmesi doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Bu yılın ilk yarısında yüzde 3,8 büyüyen, 254 milyar doları aşan ihracatının etkisiyle küresel ticaretten aldığı pay yüzde 1,03'e yükselen Türkiye depremin getirdiği yüke rağmen hedeflerine ilerlemeye devam ediyor" diye konuştu.

'ALDIĞIMIZ TEDBİRLER OTOMOTİV PİYASASINDA SPEKÜLATİF FİYATLARI ORTADAN KALDIRDI'

Erdoğan, bazı sektörlerde attıkları adımların olumlu sonuçlarını aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Öte yandan otomotiv sektörü ile ilgili getirdiğimiz ve yılbaşına kadar uzattığımız pazarlama, satış, ilan sınırlamalarının etkisi giderek daha fazla hissediliyor. Aldığımız tedbirler, kestiğimiz cezalar ve diğer engellemeler sayesinde otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Bu kapsamda stokçuluk yapan ve haksız fiyat uygulamasına giden firmalar ile şahıslara toplam 222 milyon lira idari para cezası kesildi. Aynı şekilde rekabeti bozucu faaliyet yürüttüğü tespit edilen 139 firma 2 milyar 105 milyon lira cezaya maruz kaldı. Şimdi benzer bir uygulamayı gayrimenkul piyasasında devreye alıyoruz. Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz. Çimento ve hazır beton sektöründeki dengesiz fiyat artışları da yakın takibe alındı. Yapılacak incelemeler sonunda haksız bir şekilde fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar bunun bedelini ağır para cezalarıyla ödeyecekler. Tüketicilerimizi korumak için aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapan firmalar ile etiketi ile kasası arasında fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde de hassasiyetle duruyoruz."