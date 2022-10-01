Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elde ettiğimiz tecrübeler ışığında sistemi, eksikliklerini tamamlayacak, güçlü yönlerini tahkim edecek bir anlayışla daha da... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elde ettiğimiz tecrübeler ışığında sistemi, eksikliklerini tamamlayacak, güçlü yönlerini tahkim edecek bir anlayışla daha da geliştirmeyi planlıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elde ettiğimiz tecrübeler ışığında sistemi, eksikliklerini tamamlayacak, güçlü yönlerini tahkim edecek bir anlayışla daha da geliştirmeyi planlıyoruz" Politika Kaynak: AA / Ertuğrul Subaşı Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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