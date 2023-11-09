- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı aile fotoğrafı çekimine katıldı

TAŞKENT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere geldiği Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'nde mevkidaşlarıyla birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Liderler aile fotoğrafı çekiminin ardından zirvenin gerçekleştirileceği salona geçti.

Zirvede, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu teşkilatın etkinliğinin artırılması ile üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantının geliştirilmesi gibi konular masaya yatırılacak.