Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomik durum geçici bir dönemdir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her ne kadar son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın canını sıkıyor olsa da emin olunuz bu geçici bir dönemdir. İnşallah enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları bu yıl sonuna doğru daha iyi görülecektir. Makroekonomik verilerimiz zaten gayet olumlu seyrediyor ekonomik programımız hedeflerimize ulaştıkça sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızdan başlayarak herkesin refah seviyesini daha da yükseltecek adımları sıklaştıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere İzmir'e geldi. Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede partililere seslenen Erdoğan, "İzmir'i temsil etmeyi beceremeyenler bu şehrin ülkenin içeride ve dışarıda yürüttüğü mücadelelere kayıtsız bir yer olduğu itibarını vermek için de özel bir gayret sergiliyorlar. Halbuki İzmir yıllarca mazlumların derdiyle dertlenmiş yüreğini de toprağını da onlara açmış bir şehirdir. Osmanlı'nın son döneminde Ege'nin muhtelif yerlerinde Balkanlardan Kafkaslardan diğer yerlerden evlerini terk edip gelmek zorunda kalan yüz binler milyonlar önce İzmir'e sığınmıştır. Bir kısmı ülkenin başka yerlerine gitse de önemli bir bölümü de İzmir'i kendine yeni vatan olarak seçmiştir. Aynı şekilde ülkemiz içinde nüfus hareketlerinin çok arttığı dönemlerde İzmir; Mardin'den Erzurum'a Konya'dan Kars'a Afyon'dan Ağrı'ya Sivas'tan Balıkesir'e kadar pek çok farklı şehirden insanların yeni yuvası olmuştur. Gerisinde nice acı hikayeleri nice umut arayışlarını barındıran böylesine bir demografik zenginliğe sahip İzmir'in gündemini Türkiye'den ayrıştırmaya kalkmak en hafif tabiriyle gaflettir" dedi.

"Eski Türkiye yok"

Dünyadaki hareketliliği de değerlendiren Erdoğan, "Küresel ve bölgesel gelişmelerin hepsi ülkemizin bugünkü konumunu ve gelecekteki hedeflerini yakından ilgilendiren mahiyete sahiptir. Dolayısı ile Türkiye olarak kendimizi hiçbir meselenin dışında tutmamız hiçbir hadiseye duyarsız kalmamız mümkün değildir. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Suriye'deki devrime Balkanlardaki gerilimlerden Afrika'daki anlaşmazlıklara Akdeniz'deki enerji ve etki çekişmelerinden Kafkasya ve Orta Asya'daki arayışlara kadar her konu bizim gündemimizdedir öyle olmak mecburiyetindedir. Hatta bu listeyi Antarktika'da araştırma istasyonu kurmaktan uzaya çıkma çalışmalarına kadar çok daha geniş bir alana teşrif edebiliriz. Daha savunma sanayisinden imalat sektörüne turizmden lojistiğe kadar iddia sahibi olduğumuz pek çok başlığı saymıyorum. Geçmişte Türkiye, dünya yönetim sisteminin yeniden kurulduğu kritik dönemlerde karar vericilerin vizyonsuzluğu sebebiyle maalesef hakkı olan yerlere gelememiştir. Bilhassa İkinci Dünya Savaşı sonrası ve 1970'li 1990'lı yıllarda bu üzüntü verici hakikati tekrar tekrar yaşadık. Ama artık hem altyapısı hem yönetim anlayışıyla eski Türkiye yok, bugünkü katılma seviyemizi bölgesel gücümüzü küresel etki alanımızı geçmişle mukayese etmeye kalkmak bile ülkemize yapılacak en büyük haksızlık olur" diye konuştu.

"Dar gelirliyi rahatlatacağız"

Sosyal medyaya da değinen Erdoğan, "Yalan yanlış sosyal medya üfürükleriyle eskiyi yüceltmeye çalışan güruhun amacı hakikatleri ortaya çıkarmak değil umutsuzluğu körüklemektir. Merhum Cemil Meriç, 'Vatanlarını yaşanmaz bulanlar vatanlarını yaşanmaz kılanlardır' diyor. Bunlar kağıt üzerinde kökenleri ve inançları ne olursa olsun ülkelerini hiçbir zaman vatan olarak içselleştirmemiş, kalpleri ve gözleri hep dışarıda olan mankurtlardır. Emperyalistlerin sinsi ve aşağılık oyunlarında rol almayı ülkelerine hizmet etmeye yeğleyenlerden Türkiye'ye hayır gelmez. Halbuki bizim inancımızda umutsuzluk neredeyse küfre eş değer görülür. Üstelik bizim umutlu olmak için çok sebebimiz var. Her ne kadar son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar bilhassa sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın canını sıkıyor olsa da emin olunuz bu geçici bir dönemdir. İnşallah enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları bu yıl sonuna doğru daha iyi görülecektir. Makroekonomik verilerimiz zaten gayet olumlu seyrediyor ekonomik programımız hedeflerimize ulaştıkça sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızdan başlayarak herkesin refah seviyesini daha da yükseltecek adımları sıklaştıracağız" şeklinde konuştu.

Türkiye yüzyılını inşa etmeyi sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı: "Elbette önümüzde yapmamız gereken çok iş çözmemiz gereken çok sorun açmamız gereken çok engel var. Dünyanın en kadim coğrafyasının en gözde yerine sahip olup da dikensiz gül bahçesi misali bir hayat tasavvur etmek gerçekçi değildir. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de hemen her ülkenin gönlünde bu topraklara sahip olma isteğinin yattığından hiç şüpheniz olmasın. Kimileri bunu dinlendiriyor ama gönülde yatan aslanı biz çok iyi biliyoruz. Bunun için de ülkemize vatan topraklarıyla devletiyle insanıyla tüm kazanımlarıyla sıkı sıkıya sahip çıkmak mecburiyetindeyiz, bunu beceremeyen toplumların nasıl acılar çektiğini hangi zilletlere maruz kaldığını işte sizler de görüyorsunuz. Türkiye'yi aynı duruma düşürmek için içeriden ve dışarıdan yapılan sabotajları kurulan tuzakları sergilenen ihanetleri birer birer savuşturarak bugünlere geldik. Allah ömür verdiği müddetçe de milletimizle birlikte Türkiye'nin bu dik duruşunu bu amansız mücadele kararlılığını hep sürdüreceğiz. İzmir'in önümüzdeki dönemde bu mücadeleye tarihine ve şanına layık bir katkı vereceğine inanıyorum. Bu duygularla bir kez daha İzmir, Ardahan ve Yozgat il kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum teşkilatlarımıza bugüne kadar emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor yeni görev alan kardeşlerime başarılar diliyorum hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyor sizleri Allah'a emanet ediyorum." - İZMİR