Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresinin ardından STK temsilcileri ve iş adamlarıyla buluştu. Erdoğan, Kayseri'nin 2002'de Kayseri'den dünyaya yapılan ihracat 352 milyon dolar olduğunu söyleyerek, bu rakamın 2024 yılında 3 milyar 639 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. Erdoğan, "Son 22 yılda Kayseri'nin ihracatında 10 kat artış yaşandı. Bir önceki yıla kıyasla şehrimizin ihracatı yüzde 1.6 oranında arttı. Aralarında Irak'ın, Almanya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin de olduğu dünyanın 215 ülkesinde bugün Kayseri'nin ürünleri rafları süslüyor. Kayseri'nin Irak'a ihracatı 2024 yılında 297 milyon dolar oldu. 2002'de tüm dünyaya yapılan ihracatı bugün Kayseri neredeyse 1 ülkeye gerçekleştiriyor. Sadece mobilya ürünleri değil, elektrikli makine, demir veya çelikten eşya gibi her alanda Kayseri her alanda ciddi manada ihracat yapıyor. Hükümet olarak Kayseri'nin potansiyelini tam olarak kullanabilmesi gereken her türlü katkıyı sağlıyoruz. Teşviklerimize tamamlanan bin 52 özel sektör projesinde 92.1 milyar TL yatırım gerçekleşti. Böylece 22 yılda şehrimizde 30 bin kişilik istihdam oluştu. Birçok teşvik, destek, hibe ve proje ile Kayseri'nin yanında olduk. Bundan sonrada Kayseri'nin yanında olacağız" dedi.

Bölgedeki çalkantılara ve küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen yakalanan bu ivmenin hiç şüphesiz tabloyu daha da anlamlı kıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide uyguladıklarımız programlarımızın olumlu etkilerini görmeye başladık. İhracat, istihdam ve üretim tarafında herhangi bir sorun görülmüyor. Dış dengemiz iyileşiyor, dış finansman ihtiyacımız azalıyor. Depremin yaralarını sarıyoruz. Hem kamu borcumuz hem de dış borcumuz milli gelire oranla geriliyor. Turizmde bu sene rekorlar yılı olacak. Enflasyonla mücadele de belli bir aşamaya geldik. 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız" diye konuştu.

"Millet olarak elde etiğimiz hiçbir zaman bize lütfedilmedi" diyen Erdoğan, "Bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde bir hakikati çok iyi biliyoruz. Millet olarak elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize lütfedilmedi. Birileri tarafından bize altın tepsi de sunulmadı. Bundan sonra da altın tepsi de sunulmayacak. Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımı sonra da bileğimizin gücü ile başardık. Gelecekte de bu hakikat değişmeyecek. Çalışacağız, ter dökeceğiz ve Rabbimizin izni ile zafere ulaşacağız. Çünkü zaferin anahtarı sabırdır, sebattır ve mücadeledir. Bizde biraz sabır ve biraz daha dirayetle hedeflerimize ulaşacağız. Yola çıktığımızdan beri bizimle beraber olan Kayseri'nin Türkiye yüzyılının inşa sürecinde bize destek olacağına yürekten inanıyorum. Rabbim dayanışmamızı ve muhabbetimizi daim eylesin diyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ