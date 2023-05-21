Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ekim, kasım ayı itibari ile kalıcı konutların teslimine başlıyoruz'
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Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bizim asıl rakibimiz CHP genel başkanı değil, rehavettir. Zafer sarhoşluğudur' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim asıl rakibimiz CHP genel başkanı değil, rehavettir. Zafer sarhoşluğudur"
"Ekim, kasım ayı itibari ile kalıcı konutların teslimine başlıyoruz"
GAZİANTEP Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim asıl rakibimiz CHP genel başkanı değil, rehavettir. Zafer sarhoşluğudur" dedi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika