Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ek gösterge)Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ek gösterge)Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ek gösterge)Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ek gösterge)Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor."
AA / Aylin Dal - Politika