Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ek gösterge)Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ek gösterge)Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli...

AA - Aylin Dal - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ek gösterge)Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ek gösterge)Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ek gösterge)Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor."

AA / Aylin Dal - Politika

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