Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ek gösterge)Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ek gösterge)Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ek gösterge)Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ek gösterge)Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor." AA / Aylin Dal - Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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