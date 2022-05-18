Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden...

AA - Sinan Uslu - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı"

AA / Sinan Uslu - Politika

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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