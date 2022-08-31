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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ege'de tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ege'de tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ege'de tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların gerisindekilerle verdiğini biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ege'de tacizleri ve terbiyesizlikleriyle huzursuzluk çıkartanların sadece maşa olduğunu, asıl mücadeleyi onların gerisindekilerle verdiğini biliyoruz."

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Politika

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