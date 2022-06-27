Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Efes 2022 tatbikatının son törenleri için 9 Haziran'da gittiğimiz İzmir'de ordumuzun gücünü yeniden gördük. Dünyanın en eski... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Efes 2022 tatbikatının son törenleri için 9 Haziran'da gittiğimiz İzmir'de ordumuzun gücünü yeniden gördük. Dünyanın en eski...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Efes 2022 tatbikatının son törenleri için 9 Haziran'da gittiğimiz İzmir'de ordumuzun gücünü yeniden gördük. Dünyanın en eski...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Efes 2022 tatbikatının son törenleri için 9 Haziran'da gittiğimiz İzmir'de ordumuzun gücünü yeniden gördük. Dünyanın en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Efes 2022 tatbikatının son törenleri için 9 Haziran'da gittiğimiz İzmir'de ordumuzun gücünü yeniden gördük. Dünyanın en eski ve en etkin ülkelerinin başında geliyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İzmir Efes Politika Haberler

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