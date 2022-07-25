Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerini galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2023 seçimlerini galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz. Bu seçimi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Seçimlerin kazası, telafisi olmaz. Bütün bir ülke kaybeder. AK Parti'nin kazanması Türkiye'nin kazanması demektir."

"Düzenlemelerimiz fiyat artışlarındaki hızı da yavaşlattı. Petrol fiyatlarında düşüşün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki şubat-mart itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız."

(İHA)

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