Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika