Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya yönelik sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Finans, konut, Politika, Haberler

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