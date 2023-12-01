Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın göz bebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın göz bebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi" "Yarın kamu görevlilerinin istifa süresi doluyor" "Milletimizin karşısına en doğru isimlerle çıkmanın çabasındayız" "Hepimizin bildiği kara tren türküsünü İstanbul halkı her...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın göz bebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi"
"Yarın kamu görevlilerinin istifa süresi doluyor"
"Milletimizin karşısına en doğru isimlerle çıkmanın çabasındayız"
"Hepimizin bildiği kara tren türküsünü İstanbul halkı her gün söylüyor"
"İstanbullu kardeşlerimiz gözü yolda otobüs, metrobüs, metro bekliyor. Bunların hiçbiri zamanında gelmiyor"
"Vatandaş neredeyse asfalt döküldü, çöpü toplandı, parkı yapıldı diye kurban kesecek"
"Şehirlerimizin 5 sene daha kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz"