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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın göz bebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi"

1 Aralık 2023 00:33 Son Güncelleme: 00:35 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın göz bebeği olan İstanbul, CHP zihniyetinin elinde eski günlerini mumla arar hale geldi" "Yarın kamu görevlilerinin istifa süresi doluyor" "Milletimizin karşısına en doğru isimlerle çıkmanın çabasındayız" "Hepimizin bildiği kara tren türküsünü İstanbul halkı her...