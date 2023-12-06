Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın değişik yerlerinden 3 bin civarında avukatla Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurduk. Gazze'deki savaş suçlarını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın değişik yerlerinden 3 bin civarında avukatla Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurduk. Gazze'deki savaş suçlarını mahkemenin gündemine taşıdık ve bunun takipçisi olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın değişik yerlerinden 3 bin civarında avukatla Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurduk. Gazze'deki savaş suçlarını mahkemenin gündemine taşıdık ve bunun takipçisi olacağız." - ANKARA