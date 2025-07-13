Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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