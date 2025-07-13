Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve Türkiye kendi iç gündemiyle meşgul edilerek yine bu değişim dalgasının dışında bırakılmak isteniyor." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika