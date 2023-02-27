Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır." Kaynak: AA / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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