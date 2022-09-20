Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder'i kabul etti
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NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i kabul etti.
NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'ndeki temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder'i kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika