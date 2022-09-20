Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder'i kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder'i kabul etti

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i kabul etti.

NEW Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'ndeki temasları kapsamında Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder'i kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan New York Politika Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title