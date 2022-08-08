Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk (2)

'BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BELİNİ KIRDIK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, derin bağlara sahip olunan Balkanlar'da da istikrar, iş birliği ve refahın tesisi için ayrıca çalıştıklarını, Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de aynı gayeyle hareket ettiklerini ifade etti.

'BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BELİNİ KIRDIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, derin bağlara sahip olunan Balkanlar'da da istikrar, iş birliği ve refahın tesisi için ayrıca çalıştıklarını, Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de aynı gayeyle hareket ettiklerini ifade etti. Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bu tavrımızı Madrid'deki son NATO zirvesinde bir kez daha ortaya koyduk. PKK'lıların sokaklarında cirit attığı, polis korumasında paçavraları ile eylem yaptığı, her yıl ciddi miktarda haraç topladığı devletlerin üyelikleri NATO'ya fayda sağlayamayacağı gibi temsil ettiği değerlere zarar verecektir. Finlandiya ve İsveç'le ilgili net ve kararlı tutumumuzu koruyoruz. Ülkemize verilen ve mutabakatla kayıt altına alınan sözler yerine getirilmeden Türkiye bu 2 ülkenin üyeliğini onaylamayacaktır. Karşılaştığımız çifte standartlara rağmen Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimizden geri adım atmadık, atmayacağız."