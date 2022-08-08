Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm olumsuzluklara rağmen çabalarımızı sürdürerek, tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Şu anda gemiler geliyor. Böylece gıda krizinin kapıda olduğu bir dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk. Şimdiye kadar ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan bu mutabakatı işletmeyi başardık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın katılımcısı büyükelçilerle öğle yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Erdoğan, "Her yıl küresel diplomasinin fotoğrafının çekildiği konferans vesilesiyle hem geçmiş yılın muhasebesini yapıyor hem de ülkemizin tehditler ve fırsatlar karşısında daha hazırlıklı olmasını sağlıyoruz. Büyükelçilerimizin kendi aralarında tecrübe ve bilgi paylaşımına imkan veren, devletimizin diğer kurumlarıyla koordinasyonunu artıran konferansın idari yapımızda önemli bir ihtiyacı giderdiğini görüyoruz. 2023 ve ötesinde akil ve müşfik Türk diplomasi temasıyla gerçekleştirilen 13'üncü büyükelçiler konferansının da daha öncekiler gibi verimli ve ufuk açıcı tartışmalara zemin teşkil edeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Suriye'deki iç savaşın sonlandırılması, Irak'ta, Lübnan'da, Filistin'de, Yemen'de, Libya'da, Afganistan'da istikrarın temini için gayretlerini sürdürdüklerini belirterek, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimizi eskisinden daha güçlü hale getiriyoruz. İsrail ile tekrar rayına oturan ilişkilerimizi ülkemizin çıkarları yanında Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu savunmak için de kullanıyoruz. Kudüs meselesindeki hassasiyetimizi, Türkiye'nin 2 devletli çözüme ve Filistin'in güvenlik, huzur ve kalkınmasına verdiği önemi İsrail yönetimi ile en üst düzeyde paylaşıyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bizim kırmızı çizgimiz olduğunu açıkça ifade ediyoruz. Son birkaç gündür İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'yi, Gazzeli sivilleri hedef alan saldırıları karşısında da net bir duruş sergiledik" ifadelerini kullandı.