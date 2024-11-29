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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5 daimi üyenin eline diline bırakılamaz. Süratle değişim gerekiyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5 daimi üyenin eline diline bırakılamaz. Süratle değişim gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya 5 daimi üyenin eline diline bırakılamaz. Süratle değişim gerekiyor. 5 daimi üye, 15 geçici üye, olmaz. Bu şekilde dünya yönetilemez."

"Dünya değişti, değişiyor. Öyleyse bu değişime yönelik ciddi bir değişim şart"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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