Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi onlar çalışmaya başlayacaklar"

"27 Mayıs'a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP'sidir. Toplumsal gerilimi tırmandırarak ülkeyi darbe atmosferine sokan CHP olmuştur"

"İhtilal meşru haktır diyen dönemin CHP'nin genel başkanıdır. Asıl darbe yeter söz milletindir diyen ruha indirilmiştir. Millete haddinizi bilin, yoksa sizin de akıbetiniz dar ağacında sallanmak olun mesajı verilmiştir."

"27 Mayıs ile açılan parantezi 15 Temmuz gecesi bir daha açılmamak üzere biz kapattık. O gece sadece demokrasimiz, sadece istiklalimiz ve istikbalimiz kurtulmadı. O gece Menderes ve arkadaşlarının ruhu da şad oldu"

"Nasıl 15 Temmuz'da darbecilere meydanları dar ettiysek, nasıl sandık üzerindeki vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız"

"Yeni anayasa bu tortulardan kurtulmayı, üstümüzdeki ölü toprağını atmayı bizlere sunacaktır. Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim, şimdi onlar çalışmaya başlayacaklar"

"İnşallah yeni anayasa çalışmalarını bununla beraber yürüteceğiz. Yen, sivil özgürlükçü anayasa ile taçlandırmadaki hüsnüniyetimizi gösterdik. Cumhur ittifakı olarak diğer partilerin de katkısı ile ortak zeminde buluşmayı ümit ediyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.