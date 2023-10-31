Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün de Gazzeli kardeşlerimize hediyemiz olan Dostluk Hastanesi, İsrail güçleri tarafından hedef alındı" "Savaşta dahi sağlık alt yapısı çökertilmez.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dün de Gazzeli kardeşlerimize hediyemiz olan Dostluk Hastanesi, İsrail güçleri tarafından hedef alındı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün de Gazzeli kardeşlerimize hediyemiz olan Dostluk Hastanesi, İsrail güçleri tarafından hedef alındı"

"Savaşta dahi sağlık alt yapısı çökertilmez. Örgütler ile devletler arasındaki fark budur"

"BM'ye göre binden fazla cenaze hala yıkıntıların altında"

"Elektriği, suyu, yakıtı, gıdası 3 hafta önce kesilen Gazzeliler açlıkla ve bombardımanla kıyıma uğruyor"

"Filistin mitingi ile Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik"

"25. gününü geride bırakan bu katliamın önüne geçilmesi en öncelikli meselemizdir"

"Refah kapısının açık kalması için uluslarası toplumun baskı yapması önemlidir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün de Gazzeli kardeşlerimize hediyemiz olan Dostluk Hastanesi, İsrail güçleri tarafından hedef alındı. Savaşta dahi sağlık alt yapısı çökertilmez. Örgütler ile devletler arasındaki fark budur. BM'ye göre binden fazla cenaze hala yıkıntıların altında. Elektriği, suyu, yakıtı, gıdası 3 hafta önce kesilen Gazzeliler açlıkla ve bombardımanla kıyıma uğruyor. Filistin mitingi ile Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. 25. gününü geride bırakan bu katliamın önüne geçilmesi en öncelikli meselemizdir. Refah kapısının açık kalması için uluslararası toplumun baskı yapması önemlidir.