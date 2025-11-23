Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da, Ghebreyesus ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Politika