Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Diyarbakır'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir"

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgenin ve ülkenin terörden tamamen temizlenmesi için yaptıkları çalışmaları anlatarak önemli mesajlar verdi. Edoğan, bin yıldır birlikte kurulan kardeşliğin bitirilmesini hedefleyen terörün hiç kimseye fayda sağlamadığını belirterek, "Kürt ile Türkün arasına ayrımcılık sokan hem kürtün hem türkün en çok da Müslümanın düşmanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 8. Olağan Kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Seyrantepe Spor Salonunda partililere seslenen Erdoğan, Diyarbakır'ın huzurunun Türkiye'nin huzuru olduğunu söyledi. Erdoğan, " Diyarbakır'ın huzuru Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın refahı Türkiye'nin refahıdır. Diyarbakır'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Dicle ve Fırat nasıl tabi ve tazeyse bizim kardeşliğimizde bu şekildedir. Yatırımlardan hak ve özgürlüklerden her anlamda eşi ve benzeri görülmemiş hizmetlerle sizi tanıştırdık. Biz bu aşkla hizmet ederken birileri ideolojilerine uygun suni bir şeyler peşindeydiler. Mayası Müslümanlıkla yoğrulan yurdu bölmek için uğraşıyorlardı. Bu gayretlerinin gerisindeki sinsi niyeti gayet iyi biliyoruz. Kim desteklerse desteklesin küçük çıkarları uğrana bu işlere girişenlerin sonu hüsran olacaktır. Eli kanlı katiller ihanetlerini örtmeye çalışsın biz Diyarbakır'dan yürekten gelen kardeşlik türkülerini söylemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Vatanın bütünlüğünü yılanlara, çıyanlara yedirmeyeceğiz"

Konuşmasında milletin birliğini ve vatanın bütünlüğünü korumak için her mücadeleyi vereceklerini belirten Erdoğan, "Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin ebet müddet gücünü bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz. Yarım asırdır bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını bozma aşamasındayız. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Bölgemizde ve dünyada birliğini beraberliğini kaybeden acıları yaşayanları siz de görüyorsunuz. Vatanına sahip çıkmayanları görüyorsunuz. Ülkesinin ve insanının üzerine titremeyenlerin akibetini sizler de takip ediyorsunuz. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin gayesi ne size ne bize iyilik yapmak değil. Bir asır önce nasıl sırt sırta verip ülkemizi kurtarmış ve cumhuriyetimizi kurmuşsak şimdide omuz omuza verip Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. 81 vilayetimizin her biri gibi Diyarbakırsız bir Türkiye yetim kalır. Türkiyesiz bir Diyarbakır da öksüz kalır. Son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık dur deme vaktidir yine şeyler söyleme vaktidir" şeklinde konuştu.

"Terörle mücadelemiz tarihimizin bir parçası olarak kayıtlarda yerini almıştır"

Terörle mücadelede binlerce şehit verildiğini dile getiren Erdoğan, bu şehitlerin emaneti olan vatanı son güçlerine kadar koruyacaklarını söyledi. Erdoğan, "Türkiye'nin uzunca bir geçmişe sahip terörle mücadelesi tarihimizin bir parçası olarak kayıtlardaki yerini almıştır. Binlerce şehit verdik. Attığımız her adımın şehitlerimizin canları pahasına bize emanet ettikleri ülkemizin geleceğini güvence altına almak istememizden kimsenin şüphesi olmasın. Kandırılarak dağa çıkarılan 10 binlerce insanın evladı hayatını kaybetti. 5 yıldır evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerinin yaşadıklarını da çok iyi biliyoruz. Ülkemizin kalkınması için kullanmamız gereken 100 milyarlarca doları terörün önünü kesmek için kullandık. Vesayet karşısında sivil siyaseti güçlendiremedik. Rahmetli Özal'dan beri terör mücadelesini bitirmek için farklı yöntemlere başvurulmuştur. Biz de terörü bitirmek için çok ciddi insiyatifler aldık. Ancak karşımızdaki yapı bu ülkenin ve bu milletin değil bölgesel ve küresel güçlerin sesine kulak verdiği için bu çabalar sonuç vermedi. Biz ne yapması gerekiyorsa fazlasını yaptık ama bu iyi niyetli çabalarımızın cevabını ilçelerimize kazılan çukurlarla aldık. O hainlerin hepsini açtıkları çukurlara gömdük ama tarihi bir fırsatın önüne geçilmesine engel olamadık. Diğer ülkelerdeki terör unsurlarını da sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Terör örgütü çok ciddi kan ve güç kaybına uğradı. Suriye'de örgütün bölgesel hevesi kursağında kaldı" ifadelerini kullandı.

"Terör belasını bitirmek için yeni bir fırsat açtık"

Terörü bitirmek için devletin başlattığı çözüm süreçlerinin terör örgütü ve terör örgütüne müzahir siyasi partiler tarafından bozulduğuna dikkat çeken Erdoğan, " Biz siyasetimizle ve bölgemizde yaşanan kritik bazı gelişmeler sonrasında terör belasını bitirmek için yeni bir fırsatı açtık. Bunun heba edilmesini doğru bulmuyoruz. Terör örgütünün kendini feshetmesi silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, bölücü örgütün baskısıyla bir Türkiye partisi olması imkanı bulmayanların siyasete Türkiye partisi olarak girmesine fırsat verilmesi. Tüm boyutları ve unsurları ile ebediyen tarihe gömmek istiyoruz. Bu büyük ve güçlü Türkiye önündeki en son engellerden birinin devreden çıkarılmasıdır. Bu Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu da değildir. Son 22 yılda gerçekleşen birçok reform ile ülkemizin asırlık sorunları birer birer ortadan kaldırılmıştır. 22 sene önce konuşulamayan nice hakkı attığımız adımlarla ülkemize kazandırdık. 85 milyon vatandaşımızın her biri hak ve özgürlük reformlarından istifade etmiştir. Eksiklikler varsa bu hepimizin ortak meselesidir ve çözümü için hep birlikte çalışacağız" dedi.

"Ekonomik sıkıntılar yılın ikinci yarısından itibaren geride kalacak"

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Erdoğan, bu sıkıntıların 2025 yılının ikinci yarısından sonra geride kalacağını dile getirdi. Erdoğan, "Son dönemdeki ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren geride bırakacağız. Ülkemizin kuzeyi ve güneyi cayır cayır yanarken bu ateşi Türkiye'ye sıçratma planları yapanların bu planını bozmaya niyetliyiz. Burada bugün bu ülkede belli bir dönem hepimiz baskı gördük, zulüm gördük, ayrımcılık gördük. Bizden sizden diye bizi birbirimizden ayırdılar. Bizim ayrımız gayrımız olmadı. Biz hep beraberdik bin yıl boyunca bu topraklarda kardeşçe yaşadık. Irkçılık kendisine oksijen bulamadı. Bizler aynı kıbleye dönüyoruz, aynı kitabı okuyoruz, aynı peygamberin yolunda yürüyoruz. Bizler birlikte medeniyetimizi inşa ettik. Kürt ile Türkün arasına ayrımcılık sokan hem Kürtün, hem Türkün, en çok da Müslümanın düşmanıdır. Sıkıştıkları için Gazze'de soykırım yapan Siyanistlere adeta yalvarıyorlar, bu milleti kimse Siyonistlerin kapısında kul köle yapamaz. Bunların derdi Kürtler, Araplar, Türkler değil, bunların derdi başka. Onun için bunlara hep birlikte el ele vererek karşılık vereceğiz. Terör örgütü aradan çıkınca tarih boyunca olduğu gibi muhabbetle kucaklaşacağız. Bu coğrafyayı kardeşlik coğrafyası yapacağız. Bu memleket bizim, bu vatan bizim, bu bayrak bizim, bu devlet bizim. Ezani Muhammediler bizim, geçmişimiz ortak geleceği de birlikte inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılı ülkümüzü hep birlikte gerçekleştireceğiz. Dayatmalara eyvallah yok eski Türkiye eskide kaldı. Milletinin tüm fertleriyle bir ve beraber olan ülke içinde ve dışında zulme dur diyen bir Türkiye var. Elde edilen zaferin terörle kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Irak ve Suriye'de terör bittiğinde bu coğrafyanın yüzü bir başka gülecek. Diyarbakır'dan terörle arasına mesafe koymasını bekliyoruz" diye konuştu.