Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 8. Olağan Kongresine katılmasının ardından kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 8. Olağan Kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seyrantepe Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Diyarbakır 8. Olağan Kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından eski ve yeni il başkanları ile poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'daki kongreye katılmak üzere Diyarbakır'dan ayrıldı. - DİYARBAKIR