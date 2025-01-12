Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da AK Parti Kongresine Katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'a gelerek AK Parti'nin 8. Olağan Kongresine katıldı. Havalimanında iniş yaptıktan sonra Seyrantepe Spor Salonuna geçerek kongreye iştirak etti. Programının ardından Erdoğan, buradaki etkinliğini tamamladıktan sonra Şanlıurfa'daki kongreye gitmek üzere yola çıkacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 8. Olağan Kongresine katılmak üzere Diyarbakır Havalimanına indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seyrantepe Spor Salonunda düzenlenecek AK Parti Diyarbakır 8. Olağan Kongresine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programın tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'daki kongreye katılmak üzere kente hareket edecek.