Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşeleri ile bir araya geldi - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşeleri ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşeleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşeleri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı müşavir ve ataşeleri kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşti. (Hülya Keklik - İHA) İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Güncel Haberler

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