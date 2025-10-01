Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.