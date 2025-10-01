Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin detaylarına yer verilmedi. Bu buluşma, din hizmetleri ve Diyanet'in çalışmaları açısından önem taşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
