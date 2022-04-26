Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftar yaptı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftar yaptı

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle iftar yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık grupları temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dini azınlık grupları temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan, Musevi Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Kadim Cemaat Patrik Vekili Yusuf Çetin, Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Cemaati Patrik Vekili Levon Zekiyan, Rum Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, Ermeni Hastanesi Başkan Vekili Herman Baliyan, Yahudi Cemaati Eş Başkanı İshak İbrahimzadeh, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis, Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin, Süryani Katolik Cemaati Vakıf Başkanı Münir Üçkardeş, Ermeni Katolik Surp Agop Vakfı Başkan Vekili Antuan Sultanoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ermeni, Politika, Haberler

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