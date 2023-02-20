Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletin bütün imkanlarını seferber ettik"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletin bütün imkanlarını seferber ettik" "Deprem bölgesindeki kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da arttırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletin bütün imkanlarını seferber ettik"
"Deprem bölgesindeki kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da arttırdı."
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzere"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika