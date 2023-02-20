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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletin bütün imkanlarını seferber ettik"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletin bütün imkanlarını seferber ettik" "Deprem bölgesindeki kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da arttırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devletin bütün imkanlarını seferber ettik"

"Deprem bölgesindeki kamu ve sivil toplum afet kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde devre dışı kalması güçlükleri daha da arttırdı."

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını bitirmek üzere"

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Deprem Politika Haberler

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