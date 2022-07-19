Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete bağlı üniversitelerimizin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete bağlı üniversitelerimizin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete bağlı üniversitelerimizin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Hekimlerimize ve diğer çalışanlarımıza yönelik hiçbir şiddet eylemi kabul edilemez." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Asgari Ücret Politika Haberler

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