Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete bağlı üniversitelerimizin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete bağlı üniversitelerimizin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlete bağlı üniversitelerimizin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Hekimlerimize ve diğer çalışanlarımıza yönelik hiçbir şiddet eylemi kabul edilemez." - ANKARA
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