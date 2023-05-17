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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Depremzedelere yönelik paylaşımlar) Koalisyon masasının terör örgütleriyle iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk, meğer...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Depremzedelere yönelik paylaşımlar) Koalisyon masasının terör örgütleriyle iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk, meğer...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Depremzedelere yönelik paylaşımlar) Koalisyon masasının terör örgütleriyle iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk, meğer insanlıkla irtibatları da kopmuş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Depremzedelere yönelik paylaşımlar) Koalisyon masasının terör örgütleriyle iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk, meğer insanlıkla irtibatları da kopmuş"

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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