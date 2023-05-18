Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanmasının ve Cumhurbaşkanı Seçimi'nde açık ara fark bulunmasının CHP yönetiminin dengesini bozduğunu belirten Erdoğan, CHP yönetiminin 14 Mayıs gecesi sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" durumunu hep birlikte takip ettiklerini ifade etti. Erdoğan, "Rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler. Aynı zihniyetin şimdi de oyunu alamadıkları vatandaşlarımıza yönelik bırakınız siyaseti, insani değerlerle bağdaşmayan saldırılarına şahit oluyoruz. Bu çevreler, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü vicdansızlığı sergiliyorlar. Sosyal medyada yürütülen çirkin kampanyaları saymıyorum bile. Biliyorum yakınlarını kaybeden yüreği yaralı afetzedelerimiz yaşananlardan çok rahatsız oluyor. Bu pervasızlıklardan, hangi partiye oy verirse versin 85 milyonun tamamı üzüntü duyuyor. Kimse endişelenmesin, bu kötülük furyası karşısında hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa kapılmasın. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek bizim asli görevimizdir. Devlet-millet dayanışmasıyla inşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremzede kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacak, yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023